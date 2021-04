Dolceacqua. Un operaio comunale è risultato positivo al Covid-19. Come da protocollo, l’Asl1 ha effettuato tamponi sugli altri dipendenti del Comune: in tutti i casi, fortunatamente, l’esito è stato negativo.

Nelle ultime 24 ore, in tutta la provincia di Imperia sono 41 i nuovi positivi al Covid. 106 le persone ricoverata in ospedale, di cui 6 in terapia intensiva.