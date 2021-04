Demanio marittimo, l’assessore regionale Scajola incontra il ministro Garavaglia

Genova. Si svolgerà domani, mercoledì 28 aprile, l’incontro tra le regioni e il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia promosso dall’assessore al Demanio Marittimo della Regione Liguria Marco Scajola in qualità di Coordinatore del Tavolo Nazionale. Una riunione per confrontarsi sulle linee guida per la nuova stagione estiva, la direttiva Bolkestein e le relative trattative in corso tra Governo ed Europa, nonché sulla cancellazione dei canoni demaniali marittimi minimi. «Temi fondamentali per tante realtà che operano sul demanio marittimo, per le quali le regioni, insieme, sono in prima linea per dare certezze e sostegno all’intero comparto. Abbiamo chiesto al Governo un confronto per tutelare le nostre peculiarità, le imprese ed il lavoro», afferma Scajola.