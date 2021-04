Da Vasia al via un’escursione sui monti Scuassi e Pissibinelli

Imperia. Sabato 1 maggio verrà organizzata un’escursione sui monti Scuassi e Pissibinelli, alla scoperta dell’Anello di Vasia e Pantasina.

«Un percorso panoramico un po’ impegnativo per la lunghezza ma di grande interesse storico e naturalistico. I borghi di Vasia, Pianavia e Pantasina sono un meraviglioso tuffo nel passato e la base di partenza di questa escursione che ci porterà a percorrere le mulattiere che in tempi remoti collegavano l’entroterra ligure con l’antica Via Marenca, itinerario di crinale fondamentale per gli scambi tra Piemonte e Mare. Qui dove ancora oggi la pastorizia rappresenta una realtà importante, cammineremo lungo lo spartiacque tra le Valli Prino e Impero. Respirando aria di montagna sosteremo per apprezzare le fioriture di orchidee e incredibili viste sul mare e sulla catena delle Alpi!» – svelano gli organizzatori.

Scheda tecnica

Dislivello: 650 m circa

Tempo di percorrenza: 5 ore circa

Difficoltà: E – Escursionistica – Escursione consigliata a persone che abbiano un minimo di allenamento di camminata su sentieri in salita e discesa.

Dati logistici

Ritrovo alle 8:45 a Imperia Oneglia presso il bar del parco urbano, caffè e partenza con auto proprie.

Ore 9:20 arrivo a Vasia, piazza della Chiesa.

Ore 9:39 orario indicativo di inizio escursione.

Info & prenotazioni

Barbara Campanini: 346 7944194 – Guida Ambientale Escursionistica (G.A.E.) – iscritta Aigae

Equipaggiamento

Scarponcini da trekking, abbigliamento adatto alla stagione, giacchetta impermeabile, maglietta e calzini di ricambio, buona scorta di acqua, racchette da trekking (vivamente consigliati), cappellino, binocolo, macchina fotografica. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Dotarsi di tutte le misure di sicurezza (DPI) riportate nel regolamento.