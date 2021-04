Covid, sottosegretario Costa: «Da Stato-Regioni altri 40 milioni di euro per personale sanitario. Alla Liguria oltre 1 milione»

Genova. «Nella Riunione di oggi della Conferenza Stato-Regioni, con l’intesa di tutte le parti, sono stati ripartiti ulteriori 40 milioni di euro da destinare al personale sanitario che è stato impegnato durante la pandemia.

Di questi, 1.076.303 euro saranno destinati alla Regione Liguria. I fondi, provenienti dai risparmi di bilancio della Camera dei Deputati, rappresentano un ulteriore concreto riconoscimento a chi in questo anno è stato in prima linea nella battaglia contro il Covid 19». E’ quanto dichiara in una nota il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa.