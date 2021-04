Covid e rifiuti speciali a Sanremo, l’interpellanza di Fratelli d’Italia

Sanremo. Ecco l’interpellanza urgente dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Federica Cozza e Luca Lombardi.

PREMESSO che a seguito della diffusione del covid 19 abbiamo assistito nel nostro territorio ad un aumento dei casi di persone positive costrette all’isolamento o alla quarantena obbligatoria, una situazione che comporta delle conseguenze sulla gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle persone contagiate;

CONSIDERATO che per disciplinare le modalità di conferimento, raccolta, trasporto e destinazione finale di detti rifiuti speciali Covid la Regione Liguria ha emanato l’Ordinanza n. 75/2020 che stabilisce le procedure straordinarie e delega i Comuni interessati a provvedere alla gestione straordinaria dei rifiuti nei confronti dei residenti segnalati;

RICORDATO che il Comune di Sanremo ha affidato l’incarico per la gestione del servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali Covid ad una ditta esterna;

VISTO che negli ultimi giorni diversi cittadini sottoposti alla misura di quarantena obbligatoria hanno segnalato, anche attraverso i media, malfunzionamenti nella gestione del servizio, tant’è che risulterebbe non siano stati recapitati i kit di raccolta e, cosa ancor più grave, che da almeno due settimane i rifiuti Covid prodotti non vengano ritirati;

INTERPELLANO Il Sindaco e la Giunta per conoscere i motivi per cui si riscontrano queste gravi criticità nella gestione del servizio da parte della ditta appaltatrice, soprattutto perché, il mancato ritiro dei rifiuti in maniera tempestiva e continuativa, comporta una situazione di forte disagio e anche di rischio sanitario per queste

famiglie costrette a conservare per molto tempo i rifiuti all’interno delle loro abitazioni.