Coronavirus, torna a impennarsi il numero di positivi in provincia di Imperia: +70

Genova. Sono 292 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.937 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.528 tamponi antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata:

– Imperia (Asl 1): 70

– Savona (Asl 2): 49

– Genova: 151, di cui:

• Asl 3: 142

• Asl 4: 9

– La Spezia (Asl 5): 20

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2.

In provincia di Imperia sono 1015 i casi, 115 gli ospedalizzati, di cui 7 in terapia intensiva, e 1559 le sorveglianze attive. Registrati due decessi in Asl1: uno all’ospedale di Sanremo il 20 aprile e uno all’ospedale di Imperia il 18 aprile.

20 APRILE 2021

CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO CON DATI VACCINAZIONI



TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.141.131 4.937 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 230.898 2.528 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 96.683 292 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.502 -214

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.314 LA SPEZIA 766 IMPERIA 1.015 GENOVA 3.122 Residenti fuori Regione/Estero 92 altro/in fase di verifica 193 TOTALE 6.502

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 666 70 -7 ASL1 115 7 -2 ASL2 148 13 -2 San Martino 120 22 2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 73 6 1 Ospedale Gaslini 3 1 -1 ASL3 globale 95 6 -5 ASL 3 Villa Scassi 95 6 -5 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 37 5 -1 ASL4 Sestri Levante 37 5 -1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 75 10 1 ASL5 Sarzana 73 8 1 ASL5 Spezia 2 2 0

Isolamento domiciliare 5.817 -209 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 86.091 495 Deceduti* 4.090 11

* Dettaglio deceduti:

data decesso sesso età luogo decesso 1 17/04/2021 F 86 ASL2-Ospedale Savona 2 17/04/2021 M 70 ASL2-Ospedale Savona 3 17/04/2021 M 58 ASL2-Ospedale Savona 4 18/04/2021 M 78 ASL5-Ospedale Sarzana 5 18/04/2021 F 82 ASL5-Ospedale Sarzana 6 18/04/2021 M 76 ASL5-Ospedale Sarzana 7 18/04/2021 M 73 San Martino 8 18/04/2021 M 78 San Martino 9 18/04/2021 M 70 ASL1-Ospedale Imperia 10 19/04/2021 M 90 ASL3-Villa Scassi 11 20/04/2021 M 72 ASL1-Ospedale Sanremo

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.559 ASL 2 1.418 ASL 3 2.215 ASL 4 392 ASL 5 914 Liguria 6.498

Dati vaccinazioni 20/04/2021 ore 16:00

537.460 Consegnati (fonte governativa) 487.590 Somministrati 91% Percentuale vaccini somministrati su consegnati

METROPOLITANA ASL 3 126.318 3.225 35.282 40.662 2.852 7 EVANGELICO 8.650 153 3.035 331 . . GALLIERA 15.216 354 5.605 . . . GASLINI 12.727 240 4.562 . . . S.MARTINO 28.000 668 10.867 1.122 . . D- ASL 4 42.553 1.042 14.261 6.885 227 2 E- ASL 5 49.862 797 17.552 9.513 201 2 Totale 404.284 9.472 134.597 83.306 4.166 12

Il Confronto Percentuale Vaccinazioni Liguria vs Italia