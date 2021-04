Coronavirus, presidente Toti: «Superata quota 70mila vaccini in una settimana»

Genova. «Nei primi sei giorni di questa settimana la Liguria ha superato i 70 mila vaccini somministrati, superando ampiamente la quota fissata come obiettivo dalla struttura commissariale di 55 mila dosi la settimana». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla campagna vaccinale in corso nella nostra regione. Il dato degli oltre 70mila vaccini si riferisce a quelli effettuati fino alla giornata di ieri.

«Un risultato importante in vista delle riaperture in programma il 26 aprile – prosegue il presidente – Voglio ringraziare tutte gli operatori sanitari, i medici e il personale delle Asl per l’enorme sforzo che stanno facendo per questa grande campagna vaccinale nazionale».

«Per quanto riguarda le percentuali – conclude Toti – ,a ieri in Liguria aveva ricevuto la prima dose di vaccino il 21,96% della popolazione residente, contro il 17,1% a livello nazionale. Per quanto riguarda invece la seconda dose, la Liguria è all’8,37%, contro il 7,2 a livello nazionale».