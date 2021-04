Coronavirus, il programma del weekend per le vaccinazioni in provincia di Imperia

Imperia. Proseguirà nel weekend la campagna vaccinale contro il Covid-19 in provincia di Imperia. In particolare sabato 17 aprile, verranno effettuate vaccinazioni a Carpasio, Triora, Badalucco, Taggia (Drive vaccine), Taggia stazione, Imperia Palasalute, e Bordighera. Domenica 18 aprile, invece, le vaccinazioni avranno luogo a Ceriana, Bajardo, Taggia Drive, Pigna, Bordighera e Imperia Palasalute.

In totale, nei due giorni saranno più di 2300 le persone vaccinati tra disabili, over 80, ultravulnerabili, fascia tra i 70-79 e leva 1942 e 1943. Le persone che avevano una prenotazione presa entro il 12 aprile sono state convocate via telefono dall’Asl1 con l’obiettivo di anticipare le vaccinazioni a queste fasce “più deboli” della popolazione.