Coronavirus, da lunedì 26 aprile la Liguria in zona gialla: l’annuncio del presidente Toti

Genova. Da lunedì 26 aprile la Liguria tornerà in zona gialla di rischio covid. Lo ha annunciato in serata il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del punto stampa sulla pandemia in diretta dal palazzo della regione a Genova.

«La zona gialla sarà confermata domani dall’ultimo report del Cts, – spiega – che è stato discusso oggi da Alisa con il Ministero della Salute. La Liguria si conferma in zona gialla con un indice Rt abbondantemente sotto 1 e parametri di rischio da zona gialla. In base al nuovo decreto legge di cui non conosciamo ancora il testo – ha concluso -, la Liguria dal 26 aprile potrà riaprire».