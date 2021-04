Consiglio comunale a San Bartolomeo al Mare, tutti i punti all’ordine del giorno

San Bartolomeo al Mare. Il consiglio comunale di è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 13 di venerdì 30aprile.

All’ordine del giorno l’approvazione dell’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l’anno di imposta 2021; l’approvazione di aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2021 (L. 27 dicembre 2019, n. 160); l’approvazione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021); l’approvazione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone di Concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021); l’approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per gli anni 2021/2023.