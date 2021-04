Sanremo. Si è conclusa domenica 25 aprile la seconda edizione virtuale del concorso di composizione floreale Floranga, tema scelto: “Vivere a colori“.

«L’evento ha avuto molto successo e risonanza in tutto il mondo, non ce lo aspettavamo – commenta l’organizzatore Enrico Barla, ruolo ricoperto insieme a Roberto Fiumara – . Ci sono arrivate ben 226 foto di composizioni floreali dall’India, dall’Indonesia, dal Kenya, dalla Russia, dalla Svizzera, dalla Francia, dal Principato di Monaco e dalle più svariate regioni d’Italia. Un grazie ai concorrenti per questa edizione strepitosa, ai partner e agli sponsor».

Ecco tutti i premi e i vincitori del concorso:

Premi speciali:

Premio Daphné Sanremo: A72 – Maria Pia Mattioli, Perugia

Premio Mercato dei Fiori: C27 – Maura Rossi, Ospedaletti

Premio Sanremo On: C2 – Marina Brea, Migliarino Pisano

Premio Villa Nobel: B20 – Giorgia Fittipaldi Boeri, Taggia

Premio Dolciaria BB: B28 – Francesca Barinci, Livorno

Premi Giuria tecnica,

Categoria A Amatori: 1° premio: A19 – Santa Imperatore, Napoli, 2° premio: A27 – Fulvia Pastore, Napoli, 3° premio: A8 – Andreina Sala, Santa Margherita Ligure, menzioni della giura: A33 – Francesca Cuppari, Sanremo, A40 – Paola Pierina Antonini, Bogliasco, A43 – Rossana Dogana, Sanremo, A73 – Rita Borelli Corradi, Sanremo.

Categoria A Professionisti: 1° premio: A69 – Mita Kanoria, Kolkata (India), 2° premio: A71 – Ginevra Barbieri, Torino, 3° premio: A68 – Van Nguyen, Genève Suisse, menzioni della giuria: A54 – Simona Rescalli, Rapallo, A58 – Mario Garofalo, Torremaggiore, A62 – Alessandra Sottile, Napoli.

Categoria B Amatori: 1° premio: B1 – Frédérique De Chambure, Principato di Monaco, 2° premio: B19 – Giovanna Ferrari, Imperia, 3° premio: B44 – Minh Lam, Genève Suisse, menzioni della giuria: B10 – Dada Prunotto, Sanremo, B23 – Jolanda Gurnari, Andora, B42 – Hong Tang, Genève Suisse, B49 – Miriam Giordano, Andora.

Categoria B Professionisti: 1°premio: B58 – Pritesh Shah, Nairobi (Kenya), 2° premio: B76 – Anna Barbaglia, Pietra Ligure, 3° premio: B66 – Carla Giommetti, Quiliano, menzioni della giuria: B60 – Anna Maria Rossini Folco, Savona, B62 – Gioia Fontanelli, Napoli, B65 – Maria Valli, Bergamo, B69 – Lucia Pierelli, Roma.

Categoria C Amatori: 1° premio: C9 – Francesca Cuppari, Sanremo, 2° premio: C18 – Giò Steria, Andora, 3° premio: C31 – Anna Maria Dori, Napoli, menzioni della giuria: C13 – Chantal Lupi, Sanremo, C38 – Paola Spasiano Fede, Roma, C48 – Amide Gafarova, Genova, C50 – Carla Cravaschino, Sanremo.

Categoria C Professionisti: 1° premio: C66 – Stefania Guidotti, Livorno, 2° premio: C67 – Ginevra Barbieri, Torino, 3° premio: C 61 – Carla Giommetti, Quiliano, menzioni della giuria: C57 – Paola Belfiore, Roma, C69 – Giovanni Marchiori, Roma, C53 – Magda Trucchi, Imperia.

Premi giuria d’onore:

Premio Eleganza: C16 – Jolanda Gurnari, Andora

Premio Scelta dei Materiali: B59 – Priya Atul Shah, Nairobi (Kenya)

Premio Interpretazione del Tema: A46 – Benjamin Vera, Genève Suisse

Premio Originalità: C29 – Daniela Pallavicini, Ospedaletti

Premio Charme: C4 – Anna Morgano, Sanremo

Premio Umorismo: B79 – Iulita Belgrano, Savona

Premio Armonia dei Colori: A60 – Paola Belfiore, Roma

Vincitori Facebook

I vincitori della categoria A: 1° classificato: A18 – 335 voti – Carmela Penna, Napoli, 2° classificato: A33 – 281 voti – Francesca Cuppari, Sanremo, 3° classificato: A17 – 214 voti – Monica Caviglia, Andora

I vincitori della categoria B: 1° classificato: B43 – 367 voti – Mariska Camaddo, Genève Suisse, 2° classificato: B49 – 291 voti – Miriam Giordano, Andora, 3° classificato: B24 – 230 voti – Carmela Penna, Napoli

I vincitori della categoria C: 1° classificato: C6 – 494 voti – Nicole Gorni, Seborga, 2° classificato: C9 – 325 voti – Francesca Cuppari, Sanremo, 3° classificato: C18 – 305 voti – Giò Steria, Andora.

I primi premi sono stati offerti dalla boutique Daphné di Sanremo, i secondi e terzi premi dagli sponsor Ariston Sanremo, Farmacia Cassanello di Sanremo, I Fiori di R R di Taggia, A G Sanremo Piante e Succulente, Calcagno Imballaggio Fiori di Sanremo, Farmacia Salus di Sanremo, M E C Service di Sanremo. I premi della giuria d’onore da: Paolo Tonelli Interior Design di Sanremo, Farmacia Cassanello, Louis di Sanremo, AG Sanremo Piante e Succulente, Dea Vigone di Sanremo, I Fiori di R R di Taggia. I premi speciali sono stati offerti dai partner di Floranga: Daphné Sanremo, Mercato dei Fiori di Sanremo, Sanremo On, Villa Nobel, Dolciaria B B.