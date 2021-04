Ciclismo, il bordigotto Oliviero Troia al Tour de Romandie

Bordighera. Il bordigotto Oliviero Troia da oggi torna in sella alla sua bici per il Tour de Romandie.

Il ciclista che corre per l’Uae Team Emirates, dal 27 aprile fino al 2 maggio, dovrà infatti affrontare la sei giorni che andrà in scena in Romandia, la parte francofona della Svizzera occidentale.

Olly e i suoi compagni (Alessandro Covi, Rui Costa, Marc Hirschi, Cristian Muñoz, Maximiliano Richeze, Diego Ulissi), diretti da Fabrizio Guidi e Simone Pedrazzini, inizieranno con un prologo di 4,05 chilometri per le strade di Oron.

(Foto da pagina Facebook di UAE Team Emirates)