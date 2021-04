Ciclismo, continua l’avventura del bordigotto Oliviero Troia al Tour de Romandie

Bordighera. Continua l’avventura del bordigotto Oliviero Troia al Tour de Romandie.

Ieri il ciclista che corre per l’Uae Team Emirates ha affrontato il prologo di 4,05 chilometri, lungo le strade di Oron, della sei giorni, in scena in Romandia, la parte francofona della Svizzera occidentale, piazzandosi 96esimo.

Oggi Olly e i suoi compagni (Alessandro Covi, Rui Costa, Marc Hirschi, Cristian Muñoz, Maximiliano Richeze, Diego Ulissi), diretti da Fabrizio Guidi e Simone Pedrazzini, torneranno in sella alle loro bici per la prima tappa da Aigle a Martigny di 168,1 km, che sarà resa interessante da nove salite corte ma impegnative.

(Foto da pagina Facebook di UAE Team Emirates)