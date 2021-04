Ventimiglia. Scrivono Elga Bianchi Cova, presidente di Ponente Ambiente e Cultura ed Enzo Barnabà, vicepresidente «Gentile sindaco Scullino, all’associazione Ponente Ambiente e Cultura, da noi rappresentata, è stato recentemente segnalato che in località Collasgarba è stato chiuso il passaggio della mulattiera (vedi allegate foto e cartina con in rosso segnato il luogo della chiusura) di cui ai mappali 94 del foglio 67 del comune di Ventimiglia. Si tratta di un sentiero di uso pubblico, esistente da tempo immemorabile, che viene regolarmente utilizzato sia dagli abitanti che dagli escursionisti e che fa parte del reticolo sentieristico di collegamento con l’Alta Via dei Monti Liguri».

Continua la lettera «Nell’esclusiva tutela dell’interesse pubblico, che sta a cuore a Lei come amministratore quanto alla nostra Associazione, ci permettiamo di chiederLe se, a quanto risulta dagli atti, il secolare diritto di passaggio sia decaduto e se quindi la chiusura sia avvenuta nella piena legittimità»