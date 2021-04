Sanremo. Un uomo è rimasto ferito, verso le 17, nella curva che congiunge corso Orazio Raimondo con via Fiume, in seguito di un incidente stradale. A bordo del suo scooter è scivolato su di una sostanza oleosa (sembra gasolio) mentre proveniva da ponente in direzione rondò Garibaldi.

Non è la prima volta che quel tratto di carreggiata presenta tracce di sporco simili. Cadendo, lo scooterista si è ferito. E’ stato soccorso dal 118 con gli equipaggi di automedica e Sanremo Soccorso. Dopo le cure d’emergenza è stato trasferito all’ospedale Saint Charles di Bordighera in codice giallo di media gravità.

La municipale, che si occupa di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, ha regolato il traffico. La nettezza urbana ha poi provveduto a coprire con segatura le chiazze d’olio sull’asfalto.