Cartelle pazze, Imperia ci ripensa e sospende pagamenti imposta pubblicità

Imperia. «Ho appena terminato una riunione con gli assessori competenti e i tecnici per un esame complessivo della questione relativa all’imposta di pubblicità. Comunico già da ora che giovedì prossimo in Giunta ci sarà una delibera di indirizzo che sospenderà i pagamenti in vista di una revisione delle tariffe.

Abbiamo verificato alcuni errori, anche macroscopici, dovuti all’applicazione della nuova normativa nazionale. Abbiamo richiesto con urgenza alla sede centrale del concessionario Abaco di inviarci la banca dati completa per giungere alla correzione delle singole cartelle». Così il sindaco Claudio Scajola.