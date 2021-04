Camporosso. Prosegue con successo “Il Giardino della Biodiversità si racconta”, mostra fotografica online, visibile fino al 1 maggio, attraverso scatti naturalistici e botanici di Marco Damele in omaggio a Libereso Guglielmi.

Per valorizzare la conoscenza, la promozione e tutela dei fiori, delle piante e delle erbe spontanee, è in programma una mostra virtuale del “Giardino della Biodiversità” di Marco Damele, attraverso una condivisione quotidiana di esemplari tra le più significative essenze che crescono spontanee o coltivate nel nostro territorio e presenti nel piccolo orto botanico di Camporosso.

«La natura è sempre stata generosa nel donarci migliaia di piante, molte delle quali giornalmente cerchiamo di distruggere con diserbanti chimici per una questione di estetica o profitto. Ma chi di noi realmente conosce queste piante?». Il progetto è la testimonianza visiva del giardino di Marco Damele, 30 anni di piante e fiori che hanno accompagnato la crescita, lo studio e il rispetto per la natura dell’agricoltore-scrittore di Camporosso. Una vera e propria mostra di fiori unica nel suo genere, evento collaterale della manifestazione “La forza della Natura, in ricordo di Libereso Guglielmi”, visionabile online all’indirizzo : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1652830294915526&type=3&av=350539695458635&eav=AfZcgX6cH87vLSfH1LSAjQCVftNPKJt62-CcQNowyzM281XkAP1OH6RrMbYZKVY6BGs