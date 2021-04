Campionato Italiano MiniEnduro Borilli Racing – Eleveit: iscrizioni entro il 25 aprile

Imperia. L’Enduro nazionale sta vivendo un periodo di grande prosperità e partecipazione. A confermare questo trend positivo sono i numeri fatti registrare nelle prime cinque prove della stagione di Passirano, Arma di Taggia, Graffignano, Custonaci e Manzano.

Proprio a fronte di questo alto tasso di partecipazione, e vista la risposta ottenuta nei singoli eventi regionali dedicati al minienduro fino a qui svolti, il Comitato Enduro FMI ha deliberato di introdurre il numero massimo di iscritti alla singola prova per quanto riguarda il Campionato Italiano MiniEnduro 2021.

Si darà precedenza alle iscrizioni a tutto il tricolore, che saranno aperte fino al 25 aprile. Nel caso in cui le iscrizioni al campionato non raggiungessero il numero di 180, verranno accettate iscrizioni a singole manifestazioni. In questa circostanza il totale degli iscritti, tra piloti iscritti al campionato ed eventuali piloti iscritti alle singole manifestazioni, non dovrà superare il numero di 180. Le iscrizioni alle singole manifestazioni verranno accettate sulla base di data ed orario di arrivo a partire dalla data di apertura delle iscrizioni stesse.

Per iscriversi a tutto il campionato Italiano MiniEnduro Borilli Racing – Eleveit basta collegarsi a myfmi e completare la registrazione. Tale decisione è stata presa al fine di garantire un alto livello della gara e per evitare tempi di attesa al CO troppo lunghi.