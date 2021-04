Camerieri, personale ai piani, aiuto cuoco. Il gruppo Cozzi Parodi riapre gli alberghi e cerca personale locale

Castellaro. Si preparano alla ripartenza i resort del Gruppo Cozzi Parodi. Le strutture alberghiere di Santo Stefano al Mare e Castellaro hanno avviato una ricerca di personale per l’imminente avvio della stagione estiva. A riaprire, dopo due anni di stop e una stagione persa, sarà anche il residence del campo golf del piccolo comune della Valle Argentina, fermo da due anni a causa dell’avvento dell’emergenza Covid.

Per l’Hotel Aregai Marina & Residence, il Gruppo Cozzi Parodi cerca due tipi di figure professionali, camerieri di sala e camerieri ai piani con esperienza nel servizio di sala, caffetteria e aperitivi, disponibilità a lavorare su turni e festivi e conoscenza di almeno una lingua straniera. Per la posizione di cameriere di sala sono disponibili posti a tempo pieno o part-time, mentre per il personale ai piani si offre il tempo pieno o determinato.

Un posizione da aiuto cuoco è aperta anche per il bar del porto degli Aregai. La ricerca, in questo caso, prevede esperienza nella preparazione di primi, secondi e panini, torte e piccola pasticceria secca. Disponibilità a lavorare su turni e festivi solo di giorno.

Tornando al Castellaro Golf, qui si cercano camerieri di sala e camerieri ai piani da impiegare nell’albergo, sempre a 4 stelle, posizionato al centro del complesso sportivo. Per tutti gli impieghi ricercati, il Gruppo Cozzi Parodi terrà in considerazione esclusivamente i candidati residenti in zona o in zone limitrofe. Per le candidature l’indirizzo a cui rivolgersi è support@gruppocozziparodi.it.