Caccia, i soci del Comprensorio Alpino Imperiese nuovamente chiamati ad approvare il bilancio

Imperia. E’ prevista per martedì 8 giugno (in seconda convocazione) l’assemblea ordinaria dei soci del Comprensorio Alpino Imperiese. La mission principale dell’associazione consiste nell’occuparsi dell’attività venatoria nella nostra provincia, della salvaguardia dell’ambiente e delle coltivazioni.

Nell’assemblea di fine aprile, che è stata rinviata a causa del perdurare della pandemia, i suoi componenti sarebbero stati chiamati ad approvare il bilancio consuntivo 2020-2021 e quello preventivo per il 2021-2022. Questa volta la riunione è convocata nella sala “Saacs” delle ex caserme Manfredi, in piazza Borelli a Pive Di Teco per le ore 18.

Queste le persone che sono state convocate: il sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri, presidente, membro della F.I.d.C. (Federazione Italiana della Caccia), Gianfranco Ravotti, anche lui della F.I.d.C., Lorenzo Bottino dell’A.N.U.U.( Associazione dei Migratoristi Italiani), Luca Calvini, vicepresidente, membro di C.I.A (Confederazione Italiana Agricoltori), Giuseppe Garino di U.P.A., Fortunato Battaglia di Coldiretti, Luigi Stuano per F.I.P.S.A.S.( Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) e Giuliano Maglio di Ekoclub. Come esperti della Regione saranno presenti Giuseppe Casale e Gianstefano Oddera.