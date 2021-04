Taggia. Con la 2ª prova del Campionato Regionale Silver di ginnastica ritmica livelli LD ed LE si sono concluse le gare individuali del primo semestre del 2021 del calendario della Federginnastica di questa disciplina. In tutte le prove di tutti i livelli l’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori è stata presente con varie ginnaste e anche in questa occasione ci sono stati buoni risultati.

Partendo dalle più giovani, nelle allieve 2, 6° posto per Sofia Pugachev, con piccoli errori che sono stati fortemente penalizzati da una giuria non sempre all’altezza della situazione durante tutta la gara. Nelle allieve 3, quarto posto per Lavinia Falcidia e 5ª Giada Caridi. Per le allieve 4 altro quarto posto per Sofia Alagna e 9 ª Esmeralda Caporusso. Le giovanissime ginnaste dimostrano doti e carattere che lasciano ben sperare per le gare di squadra in programma nei prossimi due mesi e per le finali nazionali di Rimini di fine giugno.

Nelle junior 2 oro confermato come nella prima prova per Giorgia Valastro e riconferma sul gradino più alto del podio anche per Eleonora Oggero nelle junior 1 LE. Bene, sempre nelle junior 2 anche Sonia Pavani quarta. Nelle senior 1 bronzo per Giulia Carrera nella gara più ‘combattuta’ della giornata con punteggi tutti vicini e podio deciso da pochi decimi. Nelle senior 2 argento per Alice Frascarelli che continua nella sua lunga carriera di ginnasta nonostante sia impegnata nella veste di direttore sportivo della società in un compito non semplice visto i numeri da gestire con quasi 300 ginnasti presenti tra palestre e, purtroppo, per le piccole ancora all’aperto nei parchi.

Per le 4 ginnaste più esperte in settimana ci sarà da preparare la trasferta di Padova dove domenica 2 maggio è in programma la 2ª Prova del Campionato Nazionale di serie C. Il lavoro dei tecnici Daniela Breggion. Monia Stabile, Lorenza Frascarelli, Andrea Vittoria Rosso e Vittoria Arieta procede ‘spedito’ con numerosi appuntamenti da preparare a livello organizzativo e partecipativo.

Per il trampolino e l’artistica femminile ci saranno due importanti impegni sabato 1 maggio. Il trampolino sarà a Milano con 6 ginnaste che disputeranno la serie D e la 2ª prova del campionato individuale silver. Saranno 5 le squadre che si alterneranno alla trave, al volteggio e corpo libero per disputare la 2ª prova del campionato regionale di serie d allieve e junior/senior in programma a Serra Ricco’, Genova.

«Nonostante il ritmo serrato degli eventi, stiamo programmando una serie di allenamenti collegiali estivi nelle 4 sezioni olimpiche FGI e siamo al lavoro per riproporre, per il 4° anno consecutivo, varie settimane di Educamp Coni, centri estivi multisport in collaborazione con alcune amministrazioni e istituzioni scolastiche col coinvolgimento di tante associazioni sportive del territorio» – fa sapere la Ginnastica Riviera dei Fiori.