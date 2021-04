Bordighera. Un esercito di 56 volontari stamani si è radunato nella spiaggia di Rattaconigli, al confine con il comune di Vallecrosia, per passare al setaccio il litorale, ripulendolo dai rifiuti.

Organizzata dall’associazione BordiEventi, la giornata di pulizia ha visto partecipare anche le associazioni GazeBo e Conchiglia Blu, oltre all’associazione nazionale Alpini e alla Docks Lanterna, che si è occupata dello smaltimento dei rifiuti.

Nell’arco della mattinata sono stati raccolti svariati chilogrammi di plastica, mozziconi, ferri e rifiuti che costituiscono un serio pericolo di inquinamento per l’ambiente marino.

di 25 Galleria fotografica Pulizia spiaggia Bordighera









«Ringrazio di cuore veramente tutti coloro che hanno voluto prendere parte a questa iniziativa – dice Axel Vignotto, presidente dell’associazione BordiEventi -. In primo luogo tutti i concittadini e non, che hanno deciso di dedicare due ore del loro tempo a questa causa; sono poi orgoglioso degli amici del gruppo, Davide Mori, Paolo Palmero, Gianluca Gazzano e Marzia Baldassarre, dall’entusiasmo dei quali la nostra associazione prende ogni giorno nuova linfa. Grazie anche ai ragazzi di GazeBó, che ci hanno affiancati con grande impegno, e all’assessore Melina Rodà; un enorme riconoscimento va naturalmente ai nostri Alpini, sempre disponibili e sempre presenti a tutte le iniziative; che dire poi della efficientissima Docks Lanterna, prima in Liguria per la raccolta della differenziata e da poco sempre più green attraverso la dotazione di un veicolo elettrico, che ha scandagliato i fondali con l’intervento del netturbino marino, ed ha riempito e portato allo smaltimento ben tre camionette di rifiuti, partecipando anche attraverso il suo dirigente Alessio Martinelli; grazie anche al Bar Ai Pennoni, che ha provveduto, con un ottimo servizio, all’aperitivo di congedo; sono inoltre grato a padre Oscar della Parrocchia di Terrasanta: non solo ci ha aiutati nella raccolta, ma a fine mattinata ha anche voluto impartire una benedizione ai presenti».

L’Associazione ricorda infine a tutti i volontari il prossimo evento di pulizia spiagge organizzato insieme a Conchiglia Blu, domenica prossima alle ore 9, a Ventimiglia, presso la foce del Roia.