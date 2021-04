Banche, Fisac Cgil Imperia scrive al Prefetto: «Servizio si focalizzi su attività di pubblica utilità»

Imperia. «Come sindacato di categoria dei bancari in data odierna abbiamo scritto al Prefetto per evidenziare il comportamento, a nostro avviso sbagliato, delle banche che invitano i colleghi a fissare appuntamenti per attività commerciali sicuramente derogabili occupando quindi i posti per i clienti che hanno necessità impellenti legate al malfunzionamento di bancomat, banche online bloccate o per effettuare dei pagamenti indifferibili e/o delle operazioni improrogabili o anche per effettuare disposizioni altrimenti non possibili con altri strumenti. Questo rischia inoltre di creare assembramenti al di fuori degli sportelli con maggiore affluenza di pubblico.

Già in questi anni il numero dei dipendenti del settore è calato inesorabilmente e purtroppo non sempre il servizio che eroghiamo è allineato alle attese dei clienti. In questa fase sarebbe importante che l’attività delle agenzie fosse focalizzata al servizio riconosciuto come attività di pubblica utilità e non solo ed esclusivamente per attività

di natura commerciale. Noi dipendenti siamo disponibili a dare tutto il supporto alla clientela ma se messi in condizioni di farlo in sicurezza e con gli strumenti opportuni.

Chiediamo quindi alle autorità preposte che ci aiutino a far cambiare almeno in parte le modalità di erogazione del servizio e che questo torni ad essere davvero al servizio dei cittadini e del paese» – afferma Fisac Cgil Imperia.