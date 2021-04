Bajardo, c’è il bando per la concessione quinquennale dei pascoli comunali

Bajardo. Il Comune mette all’asta la concessione di diversi pascoli presenti sul territorio comunale. Il prezzo base è di 1.600 euro annui per 5 anni di utilizzo rinnovabili. Le buste con le offerte verranno aperte il prossimo 19 maggio. CLICCA QUI per maggiori informazioni sul bando.

I concessionari non potranno subaffittare a terzi l’utilizzo del terreno, ne rivendere “l’erba in piedi” a qualcun’altro. Il pascolo potrà essere utilizzato da altri solo in caso di comprovati problemi sanitari del concessionario. Il pastore che avrà in gestione gli alpeggi dovrà garantire che le mandrie (ovini, bovini o caprini che siano) bruchino con costanza il terreno. Il Comune non risponde di variazioni nella rendita dei pascoli.