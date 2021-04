Assessore al Turismo Berrino: «Dal Casinò di Sanremo, nonostante chiusura, grande incoraggiamento a ripartenza cultura e spettacolo»

Genova. «La pandemia ha privato ogni settore privato, sociale ed economico della sua identità. Tassello dopo tassello stiamo ricostruendo una ripartenza che mi auguro possa essere definitiva. Un grande incoraggiamento arriva proprio dal mondo della cultura e dello spettacolo a Sanremo. Come assessore regionale al turismo ma anche come sanremese, apprendo con soddisfazione che il Casinò ha confermato anche per il 2021 il Premio Letterario Internazionale “Casinò di Sanremo Antonio Semeria”»commenta l’assessore Gianni Berrino.

«Nonostante la chiusura e il difficile momento che sta attraversando, il Casinò ha programmato una prestigiosa stagione culturale che non solo evidenzia le iniziative che dal 1932, anno in cui hanno preso il via i lunedì letterari, porta avanti con e per la città, ma che mi auguro sia di buon auspicio per un reale ritorno alla normalità», conclude l’assessore Berrino.