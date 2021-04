Asl1 avvia un’indagine esplorativa di mercato per la fornitura di materiale idraulico e termosanitario: come partecipare

Imperia. Avviso indagine esplorativa di mercato. L’Asl1 sta valutando l’opportunità di espletare a mezzo Pec apposita procedura per l’affidamento della fornitura di materiale idraulico e termosanitario relativo alla manutenzione ordinaria degli edifici della Asl1 Imperiese (A puro titolo esemplificativo: termosifoni, rubinetteria, valvole, tubature, manicotti, lavandini ecc.).

Importo globale stimato e non impegnativo per 12 mesi: € 30.000,00 Iva esclusa. La fornitura si intende per acquisti effettuati direttamente presso i punti vendita, nell’arco di 12 mesi e secondo necessità dell’azienda, pertanto i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono disporre di: o un punto vendita in provincia di Imperia o una casella Pec cui poter inviare l’invito alla partecipazione.

Si precisano di seguito le modalità che saranno richieste a ciascuna ditta per la presentazione dell’offerta economica: La ditta concorrente, dovrà presentare l’elenco delle primarie marche commerciali trattate e l’indicazione dei rispettivi sconti che verranno applicati sui prezzi di listino della casa madre nel rapporto con la A.S.L. n. 1 Imperiese.

Ai fini dell’aggiudicazione verrà computata la media tra i vari sconti prendendo in considerazione esclusivamente i marchi commerciali offerti da tutte le ditte partecipanti alla gara e perciò raffrontabili, affidando la fornitura alla ditta che conseguirà la media sconti più alta. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta col massimo ribasso ai sensi art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

Tale indagine ha scopo meramente esplorativo per individuare la presenza sul mercato di possibile/i fornitore/i dei sopracitati prodotti da consultare ai fini di eventuale procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016: non comporta pertanto oneri di alcun tipo per la stazione appaltante ed è finalizzato ad incrementare il livello di concorrenza.

Le ditte interessate dovranno far pervenire la propria disponibilità alla successiva partecipazione alla gara al seguente indirizzo di posta elettronica: l.parisi@asl1.liguria.it entro e non oltre le ore 24 del giorno 26 aprile 2021.