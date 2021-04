Imperia. Ristoratori con le braccia conserte in attesa di clienti che non arriveranno nonostante la possibilità, da oggi, di sedersi ai tavoli, anche per cena, fino allo scattare del coprifuoco: che resta alle 22.

Il vento, infatti, non ha dato tregua in tutta la provincia, fino al confine con la Francia e in serata è arrivata anche un po’ di pioggia rendendo di fatto la cena all’aperto quasi impossibile.

Sulla calata Cuneo nel capoluogo dehors vuoti e solo qualche temerario intento a fare jogging. L’appuntamento con la movida e le cene davanti al mare è rimandato.

(foto Christian Flammia)