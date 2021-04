Andrea Bocelli atteso al teatro del Casinò per l’evento dedicato al centenario della Conferenza di Sanremo

Sanremo. Puntata al teatro del Casinò Municipale questa sera per il tenore-supestar del pop Andrea Bocelli. Il cantante italiano più conosciuto nel mondo, si esibirà verso le 18 in occasione dell’evento previsto nella sala del teatro dell’Opera, da dove sarà trasmesso in diretta sul Tg2 l’appuntamento dedicato al centenario della Conferenza di Sanremo, momento simbolo della fondazione dello Stato d’Israele.

Presente l’ambasciatore Dror Eydar che ieri, insieme al sindaco Alberto Biancheri, ha fatto visita al castello Devachan, nelle cui sale avvenne la riunione del Consiglio supremo di guerra alleato che determinò l’assetto del Medio oriente dopo il dissolvimento dell’Impero ottomano. Secondo scaletta, Bocelli dovrebbe cantare un paio di brani prima di salutare i presenti. A teatro non è ammesso il pubblico. Un impontente schieramento delle forze dell’ordine garantirà la sicurezza della manifestazione.

(Nella foto Andrea Bocelli insieme al figlio Matteo durante una conferenza stampa del Festival 2020)