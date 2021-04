Andareoltre, il 6 aprile appuntamento con il webinar di CNA Imperia e Banca Carige

Imperia. CNA, in collaborazione con Banca Carige, organizza un webinar gratuito dal titolo #ANDAREOLTRE – Pianifica e riparti con le misure di Banca Carige a sostegno delle imprese: l’incontro si terrà questa sera, martedì 6 aprile, a partire dalle 18 sulla piattaforma ZOOM.

Il seminario, con il contributo e l’intervento di Gianfranco Lertora di Banca Carige, Responsabile rapporti con Enti, Territorio e Banca Digitale, verterà su importanti temi di grande attualità per la vita delle imprese e verranno approfonditi gli aspetti normativi, tecnici ed operativi relativi a: la nuova definizione di default ed i finanziamenti con garanzia dello Stato e le opportunità dei crediti fiscali (Superbonus e non solo)

Si parlerà della nuova definizione di “default” prevista dal Reg. UE n. 575/2013 art. 178 ed in vigore dal 1° gennaio 2021, che riguarda il modo in cui banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali: fondamentale dunque approfondire la conoscenza delle conseguenze concrete della nuova regolamentazione e quali gli effetti, in particolare, su imprese e liberi professionisti.

Oltre all’opportuno aggiornamento sulle misure in tema di finanziamenti garantiti dallo Stato, per superare l’emergenza Covid19, l’appuntamento affronterà il Superbonus 110% e gli altri bonus fiscali, un approfondimento sulle soluzioni per privati e condomini che maturano il credito di imposta, ma soprattutto per le imprese che svolgono gli interventi edilizi beneficiari del Superbonus o che hanno convenuto lo “sconto in fattura” con i committenti.

Il Superbonus spetta per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese si aggiungono a quelle già vigenti (ecobonus e sismabonus) che prevedono detrazioni delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici.

L’adesione al webinar è gratuita: iscriversi è semplice ed immediato. Per partecipare è possibile: inviare una mail all’indirizzo segreteria@im.cna.it

oppure compilare il form al seguente link https://forms.gle/p9pSLkBU882h83Jg6 . E’ possibile richiedere il link di partecipazione anche contattando la sede CNA di Sanremo al

seguente recapito telefonico: 0184/1916603

L’appuntamento si inserisce nel ciclo di webinar #AndareOltre, l’iniziativa di confronto e formazione partita ad aprile dello scorso anno, in pieno lockdown, grazie alla continua e proficua collaborazione tra CNA Imperia e lo Studio Aschei, un progetto nato per migliorare le competenze degli imprenditori su tematiche oggi vitali per la sopravvivenza e lo sviluppo della propria professionalità.