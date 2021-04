Ancora una vittoria per l’under 17 maschile della Nlp Sanremo

Sanremo. La Amg Impresa Edile si impone al tiebreak in casa del Primavera Volley Imperia dopo una battaglia durata più di due ore.

La partita è stata da subito molto combattuta e caratterizzata da lunghi scambi e belle difese. Il primo set si chiude in favore degli imperiesi per 25/23. Cambio di marcia nel secondo set dove Mauro e compagni, con un ottima fase muro/difesa, chiudono sul 25/16. Qualche errore nel terzo, nonostante i positivi ingressi di Ghiretti e Paolino, permette agli avversari di passare sul 2/1 con il parziale di 25/22.

Nel successivo set determinante l’ingresso in campo di Serra, schierato come centrale per la prima volta e dopo un lungo periodo di stop, che permette ai matuziani di vincere 25/16 grazie anche agli attacchi di Malfatto e Balbis nonché alle difese del libero Bortesi. Nel tiebreak, dopo un inizio equilibrato, la svolta con diversi punti al servizio di De Panis e ottime diagonali di Migliore: 15/10 Da sottolineare ancora un ottima prova in regia di El Jaidouli.

Così commenta il coach Michele Minaglia: «E’ stata una gara molto difficile ma i ragazzi hanno saputo affrontarla nel migliore dei modi con determinazione e concentrazione».

Questa la formazione: Balbis Alessio, Bortesi Federico, De Panis Nicolò, El Jaidouli Hicham, Ghiretti Gabriele, Malfatto Gian Battista, Mauro Carlos, Migliore Filippo, Paolino Matteo, Serra Tommaso.