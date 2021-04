Principato di Monaco. Oggi, sabato 17 aprile, è il giorno dei funerali del principe Filippo, Duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta II, scomparso il 9 aprile scorso all’età di 99 anni.

Il principe Alberto II di Monaco ha voluto rendergli omaggio nel giorno dell’ultimo saluto pubblicando le fotografie scattate durante le numerose visite fatte dal principe consorte nel Principato.

Il Duca di Edimburgo ha soggiornato nelle acque monegasche dal 15 al 19 febbraio 1951 a bordo della fregata della Marina Reale britannica che ordinava, l’HMS Magpie. Il 15 febbraio è stato ricevuto ufficialmente a pranzo a Palazzo dal principe Ranieri III, che in quell’occasione gli ha consegnato i distintivi della gran croce dell’ordine di Saint Charles.

Il Principe Filippo è tornato a Monaco il 10 dicembre 1966, nell’ambito dei festeggiamenti del centenario di Montecarlo, per la “settimana inglese”. Si è recato in diversi luoghi del Principato, insieme a Ranieri e alla principessa Grace, in particolare il giorno dopo a Saint Paul’s Anglican Church.

Il Principe Alberto II ha invece incontrato il Duca di Edimburgo il 17 gennaio 2013 a Cambridge, in occasione della celebrazione del centenario dell’arrivo al Polo Sud di Robert Scott. Anche il principe Andrea di Grecia, padre del principe Filippo, ha soggiornato a Monaco dove è deceduto il 3 dicembre 1944.