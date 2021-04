Al via il 26° “Città di Sanremo”, torneo notturno di calcio a 6

Sanremo. Con le buone notizie provenienti dal Governo con i vari Dpcm, che si va verso la riapertura degli impianti calcistici permettendo lo svolgimento delle partite la Asd Sanremo Calcio, conferma pienamente

il 26° “Città di Sanremo” che quest’anno sarà affiancato da un main sponsor ( Az. Agr. Serena Minieri ) torneo notturno di calcio a 6 che si svolgerà dal 7 giugno sul terreno in erba sintetica di ultima generazione del Morgana Beach.

«Le formazioni iscritte sono già molte, conferme dell’anno scorso e anche nuove quadre proveniente dal basso Piemonte ( Mondovì, Cuneo e Ormea ), più squadre provenienti dalla provincia savonese, l’obiettivo dichiarato è quello di superare le 26 formazioni iscritte dell’anno passato. Questo consentirà ai giocatori locali che vi parteciperanno di confrontarsi con atleti provenienti da altre regioni e province alzando notevolmente il livello agonistico e tecnico.

Ricordiamo che il torneo è aperto a tutti, liberi e tesserati, senza alcun limite di categoria. Si possono iscrivere un massimo di 9 giocatori, le gare si svolgeranno la sera dalle 20.30 in poi, saranno garantite alle squadre partecipanti un minimo di 6 partite. La voglia di giocare è molta e siamo sicuri che ci sarà da divertirsi in massima sicurezza.

Per qualsiasi richiesta di informazioni si può contattare il numero +39 328 8428471 oppure +39 350 5151993 o tramite le pagine social ( Facebook e Instagram ) della Sanremo calcio o sul sito web www.sanremocalcio.com. Il torneo si svolgerà ovviamente rispettando tutte le normative Anti-Covid seguendo tutti i protocolli che lo CSEN e il Coni hanno comunicato, questo per garantire la massima sicurezza per atleti e accompagnatori» – dicono gli organizzatori.