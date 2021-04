Affitti, amministrazione di Ventimiglia apre bando per sostegno locazioni

Ventimiglia. Il sindaco Gaetano Scullino, insieme all’assessore Eleonora Palmero, annunciano l’apertura del bando a sostegno delle locazioni. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le 13 del prossimo 24 maggio. Possono partecipare al bando per la corresponsione dei contributi del Fondo Nazionale per il Sostegno alla Locazione, i titolari di un contratto di locazione ad uso abitazione prima casa (che non deve essere stato stipulato tra parenti ed affini entro il 2° grado), regolarmente registrato entro l’anno 2020 (prima registrazione o rinnovo della stessa) che siano in possesso dei requisiti specificati all’interno del bando stesso.

Essendo le risorse assegnate al Comune di Ventimiglia ridotte rispetto ai precedenti bandi del Fondo Sostegno alla Locazione, i contributi saranno assegnati alle domande la cui istruttoria si concluderà positivamente, fino all’esaurimento della dotazione finanziaria complessivamente disponibile.

Il contratto d’affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Ventimiglia, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l’indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale annuale risulti superiore a € 7.800,00. Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00, al di sotto del quale il beneficio non è concesso. Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 1.000,00.

Per tutte le info: https://www.comune.ventimiglia.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=2944