Sanremo. La Recalcati Multimedia sta cercando figurazioni speciali e comparse retribuite per prossima produzione pubblicitaria internazionale da girarsi nel Ponente ligure.

Per le figurazioni speciali si cercano due ragazzi (età scenica tra i 23-38 anni) ed ragazze per la medesima età scenica. Caratteristica preferenziale, ma non necessaria, la conoscenza dell’inglese (non ci saranno parti recitate, ma per una miglior compressione con la troupe).

Foto 2 di 2



Per le figurazioni vi sarà una fase di preselezione tramite video presentazione in cui inserire: Nome, Cognome, Età, eventuali esperienze in ambito cinematografico o teatrale, interessi. Il video va inviato via mail entro 8 aprile a info@skulljokeproduction.com; nella mail inserire anche i propri

contatti. Le figurazioni selezionate verranno contattate direttamente.

Per le comparse sono richiesti: una band, famiglie, donne e uomini dai 14 agli 80 anni per varie parti. Inviare foto e CV a info@skulljokeproduction.com con riferimenti di contatto. Le riprese verranno effettuate a metà aprile nel rispetto dei protocolli e dei controlli covid richiesti. Per informazione inviare mail a info@skulljokeproduction.com