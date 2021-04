A Dolceacqua “Silenzio errante” prima mostra di riapertura per la pinacoteca comunale

Dolceacqua. Giuseppe Fabris, artista poliedrico di origine piemontese, si è formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Le grandi tele esposte in pinacoteca Morscio sono in juta non trattata, materiale inaspettato e sorprendente allo stesso tempo. Fabris ci presenta così alcune immagini delle città in cui ha vissuto; da Torino, sua città natale, a Parigi, fino a Nizza. Oggi vive e svolge la sua opera a Dolceacqua collaborando anche con il Centro Culturale.

” Silenzio errante” evoca e rappresenta la deriva urbana, per mezzo di immagini all’apparenza ordinarie di vita quotidiana. Fabris sceglie quelle che celano, però, qualcosa di insolito: ecco che il quotidiano diviene misterioso e l’immagine della città sospesa, avvolta da una luce diversa, avvolgente e affascinante, tra passato e presente, suscitando emozioni. La mostra è visitabile dal 30 aprile al 13 giugno, dal venerdì alla domenica, dalle ore 15 alle ore 18, in

settimana su appuntamento +39 3483052372 sempre rispettando le normative anti covid