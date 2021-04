76° anniversario della Liberazione, cerimonia ridotta ad Aurigo

Aurigo. In occasione del 76° anniversario della Liberazione, anche ad Aurigo in Valle Impero, la cerimonia per il 25 aprile si è svolta ancora una volta in forma «ridotta», come già l’anno scorso, a causa delle limitazioni legate al Covid che vietano cortei e assembramenti.

In mattina una delegazione ristretta del Comune, con il sindaco e vice presidente della provincia di Imperia Luigino Dellerba e il vice sindaco Piercarlo Gandolfo, ha deposto una corona d’alloro al monumento ai Caduti.

A seguire la preghiera e la benedizione del parroco don Jean Pierre Vinciguerra, assistito dal diacono Alex Dellerba.