25 aprile, Sanremo aderisce alle celebrazioni per la Festa della Liberazione

Sanremo.Nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, domenica 25 aprile il Comune di Sanremo aderisce alle celebrazioni per la “Festa della Liberazione” con la posa di corone davanti alle lapidi ed ai monumenti in memoria dei Caduti e una breve commemorazione, in forma statica, alle 10, al Monumento alla Resistenza di Orvieto, nell’area di Pian di Nave.

In collaborazione con ANPI – Sanremo, sezione “Gian Cristiano Pesavento”. Domenica mattina sarà presente il Gonfalone civico con agenti in alta uniforme. Per l’amministrazione comunale, presenzierà il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande.