Ventimiglia, il 2 luglio l’inaugurazione ufficiale di Cala del Forte

Monaco. «Finalmente è stata fissata la data di inaugurazione del porto di Cala del Forte: sarà il 2 luglio 2021», ad annunciarlo è stato il sindaco della città di confine Gaetano Scullino che questa mattina ha partecipato al varo del Monaco One, il catamarano che collegherà il porto del Principato a quello di Ventimiglia. Entrambi gli scali sono stati realizzati dalla Ports de Monaco.

«Per me è un motivo di grande soddisfazione l’inaugurazione del Monaco One – ha continuato Scullino – perché si concretizza il primo tassello dell’infrastruttura che amo definire l'”autostrada del mare”. Un’infrastruttura in cui credo moltissimo e che nei miei piani spero possa arrivare a collegare dopo Ventimiglia anche Sanremo e Imperia. Non vediamo l’ora che arrivi il 2 luglio per mettere a disposizione di tutta la mia città questa infrastruttura che cambierà il volto di Ventimiglia».

«Il 2 di luglio speriamo in una situazione di normalità per fare una bellissima festa di inaugurazione con tantissimi ospiti, aggiunge il direttore di Cala del Forte Marco Cornacchia. Al momento sono stati venduti 44 posti barca su 178: siamo veramente molto soddisfatti di questa partenza anche perché abbiamo tante prenotazioni per la primavere e per l’estate».

Presente questa mattina al varo del Monaco One Sua Altezza Serenissima il principe Alberto II. A bordo per il primo viaggio il principe e i componenti della famiglia reale che hanno partecipato all’evento. Lungo 12 metri, progettato e costruito da Advanced Aerodynamic Vessel a La Rochelle in Francia, il catamarano di Monaco Port può ospitare fino a 12 passeggeri e, grazie a un innovativo design aereodinamico, dimezza i consumi di carburante pur navigando a una velocità di crociera di oltre 40 nodi.