Valico del Tenda e ferrovia, l’assessore regionale Berrino a Limone per un sopralluogo

Genova. L’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Gianni Berrino lunedì prossimo 22 marzo dalle ore 11.45 sarà a Limone Piemonte (CN) per un sopralluogo al fine di affrontare le problematiche relative alla ricostruzione del valico alpino del Colle di Tenda e al ripristino del tratto ferroviario tra Breil-Sur Roya e Ventimiglia.

Saranno presenti il viceministro ai Trasporti Alessandro Morelli, l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi e il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi.

«A metà maggio, come annunciato qualche giorno fa dal presidente del dipartimento delle Alpi Marittime, gran parte della strada francese sarà riaperta. I francesi si sono mossi da tempo, il sopralluogo di lunedì col viceministro Morelli mi auguro che dia un’accelerata anche ai lavori in Italia per levare il restante territorio della valle dall’isolamento causato dall’alluvione di ottobre: non si può più aspettare, inoltre ritengo importante che il commissario della Statale 20 del Tenda venga nominato anche commissario per la ferrovia», commenta l’assessore Berrino.