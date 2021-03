Treno deragliato a Ventimiglia, l’allarme di Filt Cgil sulla sicurezza del trasporto merci

Ventimiglia. «Le immagini dello svio dell’ultima cisterna vuota di un treno merci in manovra a Ventimiglia, diretto verso la Francia, richiamano alla memoria peggiori disastri ferroviari, che speriamo di non dover più commentare.

In attesa di comprendere quali siano le cause del deragliamento, siamo a rilanciare con forza l’allarme sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose via ferro, la modalità di gran lunga più sicura per tali trasporti, già regolamentata da norme stringenti dettate dall’agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.

Servono però investimenti ingenti per ammodernare il parco rotabile, prevedendo il ricorso ad ogni tecnologia disponibile sia sull’infrastruttura che sul materiale rotabile, per abbattere il rischio incidenti. Gli investimenti sul trasporto ferroviario previsti dal recovery fund, insieme alla sostenibilità ambientale, devono dare assoluta priorità alla sicurezza del servizio» – dicono Laura Andrei, segretaria generale di Filt Cgil Liguria, e Michele Dellicarri, segretario generale Filt Cgil Imperia.