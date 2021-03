Sciopero nazionale di logistica, trasporto merci e spedizione: presidi anche nell’Imperiese

Imperia. Proseguirà fino alle 24 di domani 30 marzo lo sciopero dei lavoratori del comparto Trasporto Merci e Spedizione e fino a questa notte quello dei lavoratori della logistica nel Ponente Ligure e in Liguria, come in tutto il resto del Paese per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sul territorio sono in corso diversi presìdi di protesta. Le organizzazioni sindacali hanno respinto integralmente le proposte irricevibili arrivate dalle controparti, come: precarizzazione del mercato del lavoro, abolizione degli scatti di anzianità, riduzione delle giornate di ferie e permessi retribuiti, abolizione del pagamento delle festività, impoverimento della clausola sociale messa a garanzia dell’occupazione e del reddito, ecc.

«Nell’imperiese lo sciopero presso Gls e Tnt è stato pari al 100% dei lavoratori impiegati. Dopo tutto l’impegno e la professionalità dimostrati dai lavoratori durante la pandemia, le controparti si dimostrano sorde alle ragioni di chi ha contribuito a far funzionare l’Italia – dichiara Oscar Matarazzo, segretario generale Uiltrasporti Imperia – Non riconoscere il valore del lavoro nei momenti di crisi e nel quotidiano è un affronto».

Le motivazioni dello sciopero nazionale