Sanremo, tronchi in spiaggia dopo l’alluvione. Scatta l’ordinanza di sgombero

Sanremo. Le cataste di legno sono da rimuovere. L‘alluvione di inizio ottobre scorso, per il Ponente Ligure, ha sicuramente rappresentato uno degli eventi climatici più disastrosi che si ricordino. Oltre ai danni a persone o cose, il maltempo., ha fatto si che in mare finissero centinaia, se non migliaia, di alberi spezzati dalla furia degli elementi. Queste piante si sono poi arenate sulle spiagge di un po’ tutta la provincia.

Per quanto riguarda la Città dei Fiori, oggi Palazzo Bellevue ha emesso un ordinanza con la quale si impone ai concessionari degli stabilimenti interessati da fenomeno, di rimuovere al più presto il materiale ligneo accatastato sull’arenile, per mettere in sicurezza quest’ultimo in vista della prossima stagione balneare. Il documento odierno è l’ultimo di una serie simile. Precedentemente era stato permesso anche ai privati cittadini di poter andare a “fare legna in spiaggia”. Adesso il compito sarà affidato a ditte o a soggetti autorizzati. Il resto verrà rimosso da Amaie Energia e Servizi S.r.l.