Sanremo, nuova asta per Casa Serena. Al Comune interessamenti da più aziende

Sanremo. Si va verso una nuova asta pubblica per tentare di vendere Casa Serena. Secondo le ultime informazioni, la residenza protetta per anziani di Poggio, di proprietà e gestita direttamente dal Comune che si appoggia ad alcune cooperative, è tornata nel mirino di più aziende specializzate nel settore dell’assistenza che puntano ad espandersi.

Lo scorso novembre, il secondo tentativo di alienare l’immobile e la Rsa dell’amministrazione Biancheri, si era scontrato con l’assenza di interesse da parte di imprenditori privati. L’asta era andata nuovamente deserta, nonostante il considerevole ribasso applicato. Dal primo valore di vendita fissato in 6,4 milioni di euro per il solo immobile (esclusa l’azienda sanitaria), l’amministrazione comunale era scesa a 5 milioni e 200 mila euro, lasciando immutato, nel corso della seconda asta, il corrispettivo richiesto per la gestione: 4 milioni e 600 mila euro, per un totale di 9 milioni 560 mila euro a fronte degli oltre 11 chiesti nel primo bando.

E’ dall’ultimo ribasso d’asta che ora l’amministrazione comunale sarebbe intenzionata a ripartire con una nuova gara che si dovrebbe tenere nei prossimi mesi. Non più una trattativa privata – come era stato prospettato all’inizio -, e che avrebbe potuto spalancare le porte ad un ulteriore deprezzamento nell’ordine del 20%, ma una gara, da bandire secondo il principio del chi offre di più vince.

Negli mesi che hanno seguito l’ultima asta andata deserta, sono state diverse le aziende che hanno fatto capolino a Casa Serena per un nuovo sopralluogo della struttura. Tra loro anche i rappresentanti di alcune cooperative che già operano nella residenza protetta di Poggio. Anche se al momento nessuna richiesta ufficiale è stata protocollata in Comune, gli interessati sarebbero numerosi, motivo per il quale si renderebbe nuovamente necessaria una gara pubblica.