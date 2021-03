Sanremo. Anche a Sanremo, in piazza Colombo, si mobilitano gli operatori del settore wedding (comparto nozze) per chiedere date certe sull’inizio dei matrimoni e far sentire la voce di un settore che la pandemia ha fortemente condizionato e ignorato dagli aiuti.

«La manifestazione si svolge contemporaneamente in altre 30 piazze italiane -spiega la coordinatrice Francesca Coppola – questo perché siamo stati completamente abbandonati. Abbiamo bisogno di poter ripartire e di poter svolgere il nostro lavoro cosa che ormai da oltre un anno non possiamo fare, quindi, chiediamo semplicemente una data per poter ripartire e dei protocolli per poterlo fare visto che aiuti economici non ce ne sono stati. Io come coordinatrice di piazza ho chiamato tutti i fornitori. Dunque, i fioristi, le location i videomaker le boutique di abiti da sposa che sono veramente in forte crisi, tutti uniti insieme tutti per chiedere una data di partenza».