Sanremo, incontro serrato tra Toti e le categorie. Al sindaco il compito di trovare una forma di ristoro per ristoranti e bar

Sanremo. In attesa che il presidente della Regione Liguria tocchi terra nella Città dei Fiori per la quarta serata del Festival in programma domani, Giovanni Toti ha incontrato in tarda mattinata le categorie commerciali sanremesi per fare il punto sulla situazione sanitaria e spiegare di persona a ristoratori e baristi i motivi che lo hanno portato ad allargare la zona arancione rinforzata (attività e scuole chiuse fino al 14 marzo) al distretto2 sanremese a partire da oggi.

L’incontro in videoconferenza, chiesto ed ottenuto dal sindaco Alberto Biancheri a seguito della giornata appena trascorsa scandita da polemiche incandescenti tra Comune e Regione, sembra essere riuscito nell’intento di stemperare gli animi tra il presidente e gli imprenditori. Una rabbia arrivata al limite dell’incontenibile e che si è manifestata anche oggi in apertura del confronto. Non sono mancati i toni alzati, per quella che i ristoratori ritengono essere stata una vera e propria presa in giro: aperti per due giorni in zona Gialla e poi chiusi per altre due settimane.

Stando ai partecipanti dell’incontro, il presidente avrebbe iniziato a parlare citando i dati epidemiologici salvo ricevere subito uno stop da parte dei ristoratori che hanno iniziato ad alzare i toni chiedendo per quale motivo il Ponente non abbia lasciato il distretto2 sanremese in arancione invece di farlo passare al giallo per soli due giorni, illudendo i commercianti di poter rimanere aperti per tutta la settimana festivaliera. Il punto di compromesso raggiunto dopo un’ora di dibattito al quale hanno partecipato anche gli assessori regionali Scajola, Berrino e Piana, sarebbe uno strumento di ristoro – tutto da specificare – che il sindaco Biancheri dovrà mettere a punto con il sostegno della Regione.

«Dopo una discussione un po’ accesa, credo si sia raggiunto un obiettivo comune e il risultato potrebbe arrivare sotto forma di sostegno alle attività sanremesi colpite dall’ennesima chiusura improvvisa, commenta l’incontro Andrea Di Baldassarre, presidente di Confcommercio Sanremo. Il sindaco – al quale vanno i nostri ringraziamenti per aver lottato ed essere riuscito ad organizzare il confronto odierno con la giunta regionale – si è preso l’impegno da capofila di trovare uno strumento adatto che possa dare un segnale ai commercianti della città».

«Ci affidiamo al sindaco Biancheri affinché si faccia portavoce e garante di una soluzione per le attività sanremesi che erano e rimangono molto arrabbiate per la situazione creatasi, aggiunge Roberto Berio di Sanremo On. Le categorie chiedono per prima cosa rispetto perché gli imprenditori non sono carne da macello. Ci vogliono ristori mirati e soprattutto non siamo più disposti a tollerare aperture e chiusure improvvise come quella che si è verificata questa settimana».

«Abbiamo portato la voce dei nostri associati e di tutti gli iscritti al presidente Toti, manifestando in maniera molto vivace il nostro disagio, aggiunge Olmo Romeo di CNA. Siamo soddisfatti di aver ottenuto da parte della Regione, del Comune e del sindaco lo studio di uno strumento da mettere in campo che sia capace di far superare questa ingiustizia. Come CNA abbiamo anche chiesto ed ottenuto l’apertura di un nuovo tavolo permanente presieduto con dal presidente della Regione, al quale partecipino i rappresentanti comunali delle categorie, che serva per prevenire e discutere eventuali prossimi provvedimenti prima che questi ci piombino sulla testa da un giorno all’altro».