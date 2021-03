Sanremo, Amaie mette di nuovo all’asta l’ex convento dei gesuiti. Prezzo base 1.2 mln di euro

Sanremo. Amaie s.p.a., la municipalizzata del Comune matuziano, mette per la seconda volta all’asta un immobile di sua proprietà che sorge nel centro storico della Pigna. E’ sito in piazza Cassini 14 e si tratta di una porzione di un più grande fabbricato edificato, nella prima metà del 1600, insieme alla confinante chiesa di Santo Stefano, per ospitare un collegio.

I locali dell’edificio, meglio noto come ex convento dei gesuiti, in seguito, sono stati prima destinati ad uffici comunali per poi diventare ambulatori ed uffici della Asl 1 Imperiese. Ora sono sede di alcune associazioni di volontariato.

L’asta verrà esperita con la metodologia dell’offerta segreta e il prezzo base è pari a 1.266.125 euro. Il fabbricato è tra i “desiderata” del patron di Unogas, Walter Lagorio. Lì vorrebbe realizzarci un ostello della gioventù.