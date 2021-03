Riforma Agenzia ‘In Liguria’, Piana: «Attivate sinergie tra assessorati per marketing territoriale vincente»

Genova. «L’ Agenzia ‘In Liguria’, ente strumentale della Regione, svolge tra le sue funzioni quelle di marketing territoriale in sinergia con il servizio prodotti turistici e opera nel potenziamento del brand #lamialiguria, sempre in un’ottica di competitività, razionalizzazione dei costi ed efficientamento delle risorse. In questo quadro di rilancio la nomina di Roberto Moreno quale Commissario dell’Agenzia è preludio di una riforma operativa condivisa tra gli assessorati al turismo e al marketing e promozione territoriale. Ruolo centrale nella programmazione quello del tavolo di concertazione, così come denominato dall’articolo 8 della legge regionale 28 del 2006, assunto che l’Agenzia ‘In Liguria’ resterà a disposizione di tutti gli assessorati per valorizzare le iniziative capaci di creare una progettualità forte e coerente».

Lo ha dichiarato Alessandro Piana, vice presidente e assessore regionale al Marketing e Promozione Territoriale, rispondendo a un’interpellanza in Consiglio regionale sulla nomina di Roberto Moreno a commissario straordinario dell’Agenzia In Liguria.