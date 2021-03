Olio, cultura e mercato. Il punto con l’esperto Aldo Mazzini

Sanremo. L’imperiese Aldo Mazzini, esperto consulente in materia olearia, ospite dei nostri studi parla del momento che sta attraversando il mercato nazionale e internazionale, del segno lasciato dalla pandemia sul mondo oleario locale, delle caratteristiche positive dell’olio extravergine di oliva per la nostra salute, delle Dop, di come è possibile accrescere a cultura dell’olio nei consumatori.

Infine Mazzini parla del Montecarlo Masters of olive oil il concorso internazionale da lui stesso ideato e che quest’anno si trasferisce nel principato.