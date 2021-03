Il manager Sergio Tommasini incontra a Roma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa

Roma. Il manager sanremese Sergio Tommasini, oggi amministratore delegato del Gruppo Airone, ha fatto visita questa mattina a Roma presso il ministero della Salute, al sottosegretario Andrea Costa.

Costa è tra i fondatori e fino alla sua nomina a sottosegretario è stato il presidente regionale di Liguria Popolare, il movimento al quale ha aderito Tommasini.

Sergio Tommasini è, appunto, l’Ad di Airone azienda che opera nel settore delle conserve ittiche e alimentari, la cui sede centrale è nella food-valley in Emilia Romagna, mentre quella produttiva è ad Abidjan in Costa D’avorio dove lavorano 1500 persone.

Tommasini, infatti, a Roma ha anche incontrato l’Ambasciatore della Costa d’Avorio in Italia Sem Samuel Ouattara per rafforzare i rapporti bilaterali tra i paesi in relazione al settore ittico.