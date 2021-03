Ospedaletti. Saranno i piccoli comuni del Ponente Ligure i prossimi protagonisti dei due nuovi episodi prodotti dalla Insideme Sports in collaborazione con i comuni di Ospedaletti, Dolceacqua, Riva Ligure, Taggia, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera e Santo Stefano al Mare, che avranno come animatori il duo comico dei PanPers, formato dagli youtuber torinesi Andrea Pisani e Luca Peracino, cabarettisti conosciuti per aver fatto parte del cast di Colorado e poi convertiti al mondo dei social con oltre 1 milione di follower all’attivo.

Le bellezze della Riviera dei Fiori, le peculiarità dell’entroterra e della costa, dai sentieri per le mountain bike alla pista ciclabile, saranno al centro dei prossimi due episodi della serie “La Fuga”, format che in modo divertente e leggero promuove il territorio e i suoi prodotti locali. La trama è presto detta: I PanPers si allenano con le bici allo scopo di prepararsi a partecipare a una gara vera e propria, mettendo così in evidenza percorsi su asfalto e sterrato, dal mare ai monti. I due, tenuti a regime alimentare dal nutrizionista Stefano Beschi, troveranno sempre il modo di sgarrare allettando il palato con le varie specialità locali.

Foto 3 di 3





La scorsa settimana è stato presentato il primo episodio realizzato nel Tigullio con la collaborazione dei Comuni di Santa Margherita, Portofino e Rapallo, che uscirà sul piccolo schermo la prossima settimana (vedi video). Da Levante a Ponente, “La Fuga” è un format pensato per mettere in vetrina la Liguria su canali raggiungibili da tutto il mondo. Gli episodi che andranno in onda tra due settimane, avranno una diffusione in tre lingue sulla piattaforma internazionale Horizon Sports TV (una delle più importanti sugli sports outdoor/viaggi con 6 milioni di abbonati) e sulle reti televisive BIKE TV, visibile sul canale digitale digitale che sulle reti televisive canadesi Nous TV e RDS Sports TV.

Alla conferenza erano presenti Andrea Pisani e Luca Peracino del duo Panpers, gli amministratori comunali dei borghi che hanno aderento al progetto e i produttori della serie televisiva.